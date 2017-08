Osaka medali saanud Rutger Smith: see pidanuks juhtuma kümne aasta eest

Londoni MM-il on kavas veidi iseäralikud medalitseremooniad, mida peetakse nende sportlaste auks, kes on tõusnud autasule pärast mõne konkurendi hilist diskvalifitseerimist.

Nii sai Londonis medali ka hollandlane Rutger Smith, kes algselt jäi 2007. aasta MM-il Osakas meeste kuulitõukes neljanda koha, aga tõusis hiljem valgevenelase Aleksei Mihnevitši dopingupatu tõttu pronksile.

Ka kettaheites võistelnud ja seega Gerd Kanterile konkurendiks olnud Smith tunnistas, et säherdune tseremoonia tekitab vastakaid tundeid. "See teeb meele mõruks. Loomulikult oleks see pidanud juhtima kümme aastat tagasi. Mulle meeldib, et tehti tseremoonia ja avaldati au, aga see kõik pidanuks juhtuma kümne aasta eest. Tunded on vastuolulised," jäi Madalmaade mees intervjuus ERR-ile ausaks.

Smith ei ole päris lõpuni kindel, kas kuulitõuge ja kettaheide ka tänapäeval päris puhtad on. "Ma ei tea, selles asi ongi. Loodan seda, aga täpselt ei tea. Seda on väga raske öelda," tunnistas Smith. Tema hinnangul tuleks ametnikke sekka valida noori teotahtelisi inimesi, kes aitaksid sporti puhastada.

Enne eilset kettaheite lõppvõistlust antud intervjuus sõnas Smith, et hoiab vanale rivaalile Kanterile pöialt. "Gerd on uskumatu. võistlesin tema vastu, väga tore kutt. Loodan, et tal läheb hästi. Võib-olla napsab pronskmedali. Kunagi ei tea. Aga finaal tuleb hea. Loodame head võistlust, pikki heiteid ning et Eestil ja Gerdil läheks hästi."