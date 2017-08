Kapten Matthias Tass toob koondisekaaslasi maa peale tagasi

Juba on Tassi vastu huvi tundnud ka mitmed USA tippülikoolid ja on tõenäoline, et tuleval aastal andekas mängumees ka selle sammu ette võtab.

"Vahepeal võivad sellises vanuses emotsioonid üles kerkida. Osad võivad hakata veidi pirtsutama ja siis ongi kapteni ülesanne nad maa peale tagasi tuua. On ka see turniir paar korda pidanud seda tegema. Olen oma kogemused juba kätte saanud."

"Mina saan sellest väga suured kogemused, kuidas kaptenina rolli kanda ja teisi ergutada. Ma arvan, et see ongi kapteni peamine ülesanne - ajad selle meeskonna käima," lausus Tass.

"Aga eks mul on veel pikk karjäär ees ja aega harjutada neid trumpe. Võib-olla kolme aasta pärast olen selline viskaja, et ei saagi kolmese taha vabaks jätta. Kõik trumbid tuleb ära arendada."

Eelkõige torkab noor mängumees silma just mängutarkusega. "Kuna olen teistest pikem ja suurem, siis minu trumbiks on korvialune mäng. Seda kasutan kõige rohkem," lausus Tass ETV-le.

Kodusel kuni 18-aastaste korvpalli EM-i B-divisjoni turniiril on nii kodused kui välismaised eksperdid palju rääkinud koondise kaptenist Matthias Tassist. 18-aastane ja 208 sentimeetrit pikk mängumees on paljude arvates turniiri üks parimaid mängumehi.

