Kanter: viimane suurvõistlus võiks olla järgmise aasta EM Berliinis

"Sellist lõtvust kehas ei ole, mis aitaks vähe pikemaid kaari teha," tunnistas Kanter ETV-le. "Kuna hooaeg on olnud hästi keeruline, siis häid võistlusi pole sisuliselt üldse ja ega trenniski selliseid katseid, mis annaks siin kaheksa hulka asja, saab lugeda ainult ühe käe sõrmedel. Eks see on ikkagi hooaja peegel."

Kanter sõnas pärast võistlust, et tõenäoliselt oli see tema viimane MM, aga mitte viimane tiitlivõistlus. "Eks ma oma plaanides ikkagi olen ka varem välja öelnud, et tahaks peale olümpiat kaht aastat teha. Võib-olla viimane suurvõistlus võiks olla ikkagi järgmise aasta EM Berliinis."

"Minu suurim kurbus on see, et sellisel toredal võistlusel ja staadionil tuleb ainult 60-meetrise kaarega koju minna," lausus Pekingi olümpiavõitja. "Kindlasti olnuks hea stsenaarium koht kaheksa hulgas. 64-65 meetriga võinuks ülima rahuloluga koju minna. Aga ega imesid väga tihti ei juhtu."