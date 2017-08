17-aastane ujuja oli Kanadas väga lähedal Eesti rekordile

Möödunud nädalal toimusid Torontos Kanada juunioride meistrivõistlustel ning Gold tegi edukaid starte ka seal. Ta võitis 200 m vabaltujumises hõbemedali ajaga 2.03,22. Nii kiiresti ujuti seda distantsi eestlanna poolt viimati 2008 aastal. Goldist kiiremini läbi aegade on Eestis seda distantsi ujunud vaid Eesti rekordinaine Elina Partõka. Kanadas elav eestlanna võitis veel pronksmedali 100 m vabaltujumises suurepärase isikliku rekordiga ning uue Eesti hooaja tippmargiga 56.66. Näiteks temast aasta vanem Kertu Ly Alnek on seda distantsi ujunud vaid ühe sajandiku võrra kiiremini.

