Taaramäe valis taas Prantsusmaa võistkonna

Taaramäe sõnul kaalus ta Prantsusmaale siirdumist juba enne Katjušaga liitumist. "Kui seekord kaardid lauale pandi, siis otsustasin üsna kiiresti. Prantsusmaa ja prantslased kogu oma kiiksude ja kääksudega mulle meeldivad. Olen väga õnnelik ja kibelen juba uude aastasse," kirjutas ta oma Facebooki leheküljel.

"Meeskond ei asu kõrgeimas World Touri staatuses, seega on suurtele sõitudele saamine alati lahtine, kuid see mind ei häirinud. Ei mäleta millal viimati Jean-Rene Bernadeau (tiimi manager) meeskond Le Tour'ilt kõrvale oleks jäänud ning Cofidise kui pro cont tiimi näol oli hea kogemus olemas, st. kalender oli korralik."

Taaramäe sõnul on tal Direct Energia meeskonnas tuttavaid nii sõitjate kui ka personali seas. "Enne otsuse tegemist ma loomulikult uurisin maad ja kuulsin enamjaolt kiidusõnu. Lisaks andis ka oma soovituse meie vanameister Erki Pütsep, kes ka samas seltskonnas pedaalinud."

"Laual olid ka World Tour'i lepingud konkreetsete pakkumistega, kuid Direct Energie meelitas mu ära oma koduse õhkkonna ja agressiivse sõidutaktikaga. Vähemalt tundus, et mulle ei pakutud lepingut vaid ärilisel eesmärgil kellegi aitamiseks. Põhimõtteliselt kehtib tiimis reegel, kui oled hea, siis saad ka seda head minekut realiseerida, kuid siiski on ka Direct Energies kutte, kes hiilgavad oma võimsa talendiga."

"Näiteks sõidab seal noor prantslane Calmejane, kes vaid kahe profihooajaga on jõudnud mitmete võitudeni. Sealhulgas Vuelta Hispaania ja TDF-i etapi võitudeni ning ma olen enam kui kindel, et me pole veel päriselt selle kuti sisu näinud. Seega õnnestub kindlasti ka Direct Energies head tööd teha. Niisiis on minu kogemused kindlasti väga olulised Liljan Calmejeane'i silmas pidades," tõi Taaramäe välja.

Sel hooajal sõidab ta veel Katjuša-Alpecini ridades 10.-13. augustil peetaval Arctic Race'il, Hispaania velotuuril ilmselt mitte. "Olen nüüdseks juba igast veest ja tulest läbi käinud ning juba kõike proovinud ja kõike uurinud. Kui nüüdki vorm ei parane, siis pean vaikselt hooaega kokku hakkama tõmbama, et uuel hooajal taas tegudeni jõuda. Ent sellele ma veel mõelda ei sooviks. Käimas on veel siiski 2017 ja kui minekut jagub, siis võidusõite jagub oktoobri lõpuni."