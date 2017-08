Eesti U-18 koondise peatreener: play-off võibki olla ühe-kahe viske mäng

Tasavägiselt kulgenud kohtumises juhtisid võõrustajad viimase veerandaja keskel 60:57, kuid olid poolteist minutit enne lõpusireeni ees 67:61 ning võtsid viiepunktilise võidu. Alla kolme punkti vahe teisel poolajal õnneks ei langenud, kuigi see ei kasvanud ka enamaks kui 8-9 punkti.

Poola oli lauas parem 50-43, korvisöödud Eesti kasuks 12-7, pallikaotusi oli meil 15, Poolal 19. Kahepunktivisked Eesti kasuks 53 vs 42 %, kolmesed meile 18,5 vs 9 % (meil 27/5, Poolal 22/2), vabavisked meile 84 vs 63 % (meil 6/5, neil 30/19).

Eesti koondise resultatiivseimad mängijad olid: Kristian Kullamäe 17 pt, 6 lp, 5 rs, Hugo Erkmaa 15+3+3, Henri Drell 11+5+2 ja Matthias Tass 10+4 lp, Erki Kuhi kogus isiklikku kontosse 4 punkti ning 8 lauapalli.

Peatreener Vaido Rego tunnistas, et mäng oli raske: "Tunda, et pinget oli peal, publikut oli hallis ja kaasalemaist senisest rohkem. Mäng oli rabe. Mõlemad tiimid olid kodutöö ära teinud, punktid tulid raskelt. Mängu tuleb asjaolu, kellel on paremad närvid. Play-off võibki olla ühe-kahe viske mäng."

"Kaitses oli kohati ülepüüdmist - sealt ka 27 viga. Seda on meil varemgi juhtunud - kui lähed agressiivselt kaitsma, on oht üle pingutada. Teeme omad järeldused. Ka ünnakul oli meil kaheldavaid viskeid. Ma ei arva, et me oleksime pidanud Poolat võitma kindlalt, ses mõttes tuleb olla rahul ja valmistuda uueks ning veel olulisemaks mänguks," lõpetas Rego.

Tänases poolfinaalis kohtub Eesti Suurbritanniaga, kes alistas Bulgaaria 76:73 (41:31). Bulgaaria tuli kaotusseisust kaks korda mängu tagasi, ent tugevam siiski võitis. Veel jõudsid poolfinaali Horvaatia ja Iisrael, viimane kindlamalt, Horvaatia pidi natuke rohkem vaeva nägema.

Laupäevased poolfinaalid:

Kell 18.15 Eesti - Suurbritannia

Kell 20.30 Horvaatia - Iisrael