Astana palkas Vuelta mägedekuninga

Tanel Kangerti koduklubi Astana sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu Omar Frailega. 27-aastane hispaanlane on kaks viimast hooaega esindanud Dimension Datat. Fraile on tugev mägironija, tänavu pälvis ta esimese etapivõidu suurtuuril, olles parim Giro d’Italia 11. etapil.

“Astana on üks suuremaid ja kuulsamaid meeskondi ning mul on suur au selle projektiga liituda,” vahendas Rattauudised.ee Fraile sõnu. “Viimastel aastatel olen profiratturina suure sammu edasi astunud ja loodan, et see jätkub ka Astanas. Mulle meeldib meeskonna stiil ja panustamine suurtuuridele.”

2013. aastal profiks saanud Fraile tõusis esile tunamullu, kui pälvis Vueltal mägironijate arvestuses esikoha, ning Baskimaalt pärit meest hakkasid jahtima mitmed klubid. Fraile kaitses mullu Dimension Data ridades aasta viimasel tuuril parima mägironija tiitlit. Parimaks mägironijaks kerkis Fraile 2016. aastal ka Burgose tuuril, tänavu tuli ta Yorkshire’i tuuril teiseks.

Hea temposõitja Fraile on esimene uus mees, kes Astanaga järgmisel hooajal liitub. Varem pikendas Kasahstani klubi lepingut Jakob Fuglsangi, Dario Cataldo, Laurens de Vreese ja Luis Leon Sancheziga.

“Omar on väga hea mägedes ja ta tugevdab meie meeskonda suurtuuridel,” ütles Astana juht Aleksandr Vinokurov. “Omar saab hästi üles igasugustest mägedest ja on meile abiks meeskonnasõidus. Oleme Omari viimased aastad jälginud ja sel hooajal avaldas ta mujet Girol. Olen kindel, et suudab meie tiimis oma potentsiaali avada.”