Ronaldo tahab tagasi Inglismaale

Cadena SER-i andmetel on Ronaldo vihjanud Inglismaale naasmisele. "Ma olen alati oma maksud ilusti ära maksnud, nii Inglismaal kui siin, Hispaanias. Inglismaal aga polnud mul sääraseid probleeme, seetõttu tahaksin sinna tagasi minna," vahendas Soccernet.ee Ronaldo sõnu.

"Ma olen kui avatud raamat - minu poolt oleks lauslollus püüda maksud maksmata jätta, see tuleks niikuinii välja." Ronaldo kinnitas kohtunikule, et ta usaldab oma nõustajaid ning tema poolt on kõik korralikult tehtud: "Ma maksin 2014. aastal kõik maksud ära. Ma ei jaga maksudest väga midagi, käisin koolis kuuenda klassini ning ainus, mida oskan hästi teha, on jalgpalli mängimine. Kui mu nõustajad ütlevad "Cristiano, kõik on korras", siis ma usaldan neid."

Maksusaagat on Inglismaal agaralt monitoorimas mehe endine koduklubi Manchester United, kelle tegevjuht Ed Woodward on nõus kasvõi läbi põrgu minema, et sellise kaliibriga meest tagasi Unitedisse tuua - nii turundusliku kui mängulise tõuke andev 32-aastane maailma parim jalgpallur oleks enamikele Unitedi fännidele kui päästeingel, kes viib Unitedi tagasi tippu - sinna, kuhu klubi kuulus legendaarse peatreeneri Sir Alex Fergusoni ajal.