Kvitova suutis 18-aastase ameeriklanna vastu võita vaid kaks geimi

Kõigi aegade kiireim inimene Usain Bolt lõpetab eile alanud Londoni MM-i järel oma sportlaskarjääri ning koos tema naelikute varna riputamisega jääb kergejõustikumaastikule haigutama suur tühimik. Miks on aga 2,9 miljoni elanikuga saareriigi Jamaica jooksjad nii kiired ja kas on lootust, et sealt sirgub sprindikuningale ka vääriline mantlipärija?

