Uue kuue saanud Kehala ring sihib MM- või EM-etappi

Kehala ringi pikkuseks on 1155 meetrit ja raja ehitamisel on silmas peetud FIA standardeid, mis lubaksid Eestisse tuua ka rallikrossi MM- ja EM-etappe. Suurte võistluste korraldamiseks tuleb aga veel teha lisainvesteeringuid just pealtvaatajate ohutuse seisukohast.

"Ma kujutan ette, et meile seatakse tingimused, mis me peame täitma," ütles Kehala ringi omanik Oleg Gross ETV spordisaatele. "See täna ei sõltu meist, vaid selle nimel me pingutame."

Ka Eesti parimatele rallikrossi sõitjatele, kes osalevad nii maailma- kui Euroopa meistrivõistluste etappidel, pakub uus kõrgetasemeline rada suuremaid võimalusi testimisteks. Seejuures on ringil kolm hüpet, millest ühel on juba mõõdetud ka 45-meetrine õhulend.

Uue kuue saanud ringil peetakse täna rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp.