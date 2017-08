Valitsev US Openi meister lõpetas ennetähtaegselt hooaja

Lisaks Wawrinkale on tänavune hooaeg läbi ka maailma viiendale numbrile, serblasele Novak Djokovicile, keda vaevab samuti vigastus. 28. augustil algava US Openi eel on traumaga kimpus ka britist maailma esireket Andy Murray, kes loobus Rogers Cupist.

