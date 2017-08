Neljakordne Eesti meister Sten Oja naaseb suurde rallikrossi

Sten Oja koduklubiks saab uue tiimina Eesti meistrivõistlusega liituv Crosskart Racing Estonia, kus ta hakkab tegutsema nii meeskonna esisõitjana kui ka noorte tulevikulootuste abistaja ja nõuandjana.

“Soovin olla noortele eeskujuks ja innustajaks ning jagada kogemusi, mida olen aastate jooksul korjanud erinevatest võistlussarjadest, samuti koostööst rallisõitja Petter Solbergiga,” ütles Oja. “Kavatsen Crosskart Racing Estonia värvides ka ise sõita ning sel aastal palju trenni teha, et järgmisel hooajal Eesti meistritiitli eest heidelda, palju välissarjades sõitmas käia ning samuti on sihikul Põhja-Euroopa meistritiitel.”

Oja sõnul otsustas ta krosskardil võistlemise kasuks, kuna krosskardil kihutamine pakub samaväärset elamust rallikrossi tippautodega, kuid maksab oluliselt vähem.

“See kiirus, mille krosskardiga kätte saab, on võrdväärne rallikrossi tippautoga, ent auto on mõistliku hinnaga ning seda on tunduvalt kuluefektiivsem üleval pidada ja hooldada,” ütles Oja. “See on eelarveliselt ülihea väljund just alustavatele noortele, kes soovivad ühel päeval ka muudesse võistlusklassidesse siirduda.”

Sten Oja avastart toimub 5. augustil Oleg Grossile kuuluval uuel rallikrossi rajal toimuval Eesti Meistrivõistluste V etapil Kehalas. Crosskart Racing Estonia on loodud kõigile huvilistele sõiduvõimaluse ja elamuse pakkumiseks ning noorte sõitjate järelkasvu eest hoolitsemiseks. Meeskonda veavad Eesti krosskardi tipud Raul Orav ja Eero Nõgene. Krosskartide näol on tegemist koos juhiga ca 420 kg kaaluva võimsa võistlusmasinaga, mida liigutab 150 hobujõuline 750 cm3 superbike’i mootor.