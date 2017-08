Mettis ja Kuusik võtavad universiaadi kui MM-i peaproovi

"Sel aastal oli ta ilmselt viimast korda Tartus, sest Käärikul sai valmis uus majutus," ütles laagris peatreeneri ametit täitnud Andres Põhjala Vikerraadiole. "Sinna tuleb ka judosaal ning ilmselt korraldame järgmise laagri seal."

Põhjala sõnul käisid laagris Eesti lähinaabrid. "Koondiste tasandil olid esindatud Eesti, Läti ja Leedu ning klubidest kaasasime ka soomlased. Varem on siin käinud ka venelased ja tšehhid, kuid seda olümpia-aastal. Kuna Eestis on judo kandepind suhteliselt väike, siis peame vaeva nägema, et siia tuldaks. Pigem käime naabrite juurs ja hiljuti tulime Valgevenest, kus oli üle 600 osaleja."

Teiste seas võtsid kogunemisest osa Eesti judomaadluse praegused tipud Juhan Mettis ja Mattias Kuusik. Mõlemad mehed osalevad augusti lõpus algavatel maailmameistrivõistlustel, kuid veel enne püüavad Mettis ja Kuusik kõrget kohta 28. suveuniversiaadil, mis toimub Taipeis augusti keskel. Kuna tähtsa võistluseni on jäänud vähe aega, tegeleti Tartus põhiliselt puhta maadlustreeninguga.

Raskekaallane Mettis on sellel aastal saanud elada täisväärtuslikku sportlaseelu. Varasemalt pidi ta tippsporti kombineerima õpetaja- ja treeneritööga. "Võrreldes eelmise aastaga on olukord täielikult erinev," sõnas Mettis. "Treeninguid ja reisimist on rohkem. Kui on hea taustatiim ja pere toetab, siis on lihtsam sporti teha."

Mettisel on universiaadil võistlemise kogemust üksjagu. Kaks aastat tagasi teenis ta absoluutkaalus hõbemedali. "Alati olen medalimatšini jõudnud," meenutas Mettis. "Tegemist on hea turniiriga, sest ma saan osaleda raskekaalus, absoluudis ja meeskondlikul võistlusel. Universiaad on heaks peaprooviks MM-iks."

Kuni 91 kg kaaluvate meeste hulgas võistlev Mattias Kuusik on viimastel aastatel teinud suure arengu ning võib universiaadil samuti kõrget kohta taotleda. Tartu laagris kogetud treenimisvõimalusi hindab Kuusik kõrgelt. "Eelmisel hooajal tuli juunioridest suur läbilöök, kus kõikidel Euroopa karikaetappidel maadlesin medalitel ja lõpetas aasta maailma edetabeli 12. kohal," lausus Kuusik. "Täiskasvanutes on mul esimena aasta, kus pole lihtne. Töötame 2020. aasta Tokyo olümpiamängude suunas ja liigume edasi samm-sammult."

Universiaadil on Eesti judokoondis kokku neljaliikmeline.