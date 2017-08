Kergejõustikuliidu president ootab eestlastelt pääsu lõppvõistlusele

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi pole atleetidele konkreetseid eesmärke seadnud. "Tähtis on see, et sportlased teeksid oma tulemuse ära," ütles Teigamägi ERR-ile. "Staadionil võistlejatelt ootaksin pääsu lõppvõistlusele 12 parema hulka, kellest kolm-neli võiksid jõuda kaheksa sekka."

Eile toimus Londonis rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF-i 51. kongress, kus oli arutuse all ka Venemaaga seotud küsimused. "Sain aru, et Venemaa on dopinguvastases võitluses teinud head tööd ja edasiminek on olnud tuntav," sõnas Teigamägi. "Kui nad liiguvad edasi samas tempos, siis usun, et Venemaa sportlased tulevad juba järgmisel aastal uuesti oma lipu all välja."