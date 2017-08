Rasmus Mägi: mul läksid kiirused suureks ja keha andis sellest märku

"Viimased nädalad on olnud kõikumistega, millest mõned on sellised, mida poleks tiitlivõistluste eel vaimusilmas näinud," ütles Mägi ERR-ile. "Mul pole aga kunagi õnnestunud ideaalset ettevalmistust teha ja seetõttu pole ma ka stressis. Ettevalmistuse lõppfaas on niikuinii puhkava iseloomuga ning nüüd tuleb olla vaid enesekindel ja positiivne."

Mägi mainis, et on viimasel ajal vaevelnud probleemide küüsis. "Suurematel kiirustel hakkab keha teistmoodi reageerima. Mul läksidki kiirused suureks ning organism andis märku, et oleks vaja puhkust või pikemat taastumisaega," sõnas Mägi.

Tulemusi ei taha Mägi ennustada. "Rio olümpia näitas, et kiirus võetakse kohe üles," meenutas Mägi. "Lisandunud on uusi tegijaid ning keskmine vanus on langenud. Pakun, et eelringis on konkurents ühtlasem, kuid aega ma ei tahaks ennustada. Minu eesmärgiks on ring-ringi järel järjest kiiremini joosta."

Siiski tõi Mägi välja paar favoriiti. "Kerron Clement ja Kyron McMaster," ütles Mägi. "Endal on ka põnev näha, mis finišijoonel saab."