Šadeiko: tahan kokku panna ühe korraliku võistluse

Mai viimastel päevadel Götzise kuulsal mitmevõistlusel 6280 punktiga uue Eesti seitsmevõistluse rekordi püstitanud Grit Šadeiko usub, et on suutnud suurvõistluste atmosfääriga nüüdseks harjuda.

"Koht on tuttav, staadion on tuttav, alad on samad," tõdes oma neljandat MM-i alustav Šadeiko intervjuus ERR-ile. "Ise olen võib-olla targem ja paremas vormis."

"Võib-olla kõige olulisem polegi see Eesti rekord. Mul on hea meel, et olen olnud enam-vähem terve, saanud treeningprotsessi ja võistluseid nautida. Pärast eelmist ebaõnnestunud hooaega oli minu jaoks oluline hea emotsioon saada. Nokitsesime veel alade kallal, mida Eesti meistrivõistlustel proovida ei saanud. Kõrgushüpe vajas rohkem tähelepanu, aga midagi ära pole unustanud, kõik on kontrolli all."

"Olen siia tulnud selle mõttega, et uuesti üks korralik võistlus kokku panna," jätkas Šadeiko. "Eelmisest hooajast jäi sisse kibe maik ja nälg hea tulemuse järgi. Pärast Rio olümpiat sain õnneks aega maha võtta ja rahulikult asjade üle järgi mõelda, ennast terveks ravida."

"Olen nüüd aru saanud, et see on võistlus nagu seitsmevõistlus ikka, ei tasu melu ja sellega kaasnevat tähele panna. See ei ole enam midagi uut," rääkis Šadeiko, kes peab 5. ja 6. augustil toimuva seitsmevõistluse peafavoriidiks Götzises 7013 punkti kogunud belglannat Nafissatou Thiami.