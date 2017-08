Anna Maria Orel: suur tahe on 70 meetrit täis heita

"Tunne on väga uhke ja olen selle võimaluse üle väga õnnelik. Poleks uskunud, et selle talvise tulemusega 32 sportlase hulka mahun," kinnitas Orel ERR-ile. "Need tunded on kirjeldamatud."

20-aastane Orel on vasaraheite kvalifikatsioonis kõige noorem naine ning ühtlasi ainus, kelle isiklik tippmark ei küündi veel 70 meetrini. "Mul on võib-olla selle võrra pingevabam, üritan oma ära teha ja näiteks uue rekordi heita," arvas detsembris Eesti rekordi 68.71-ni nihutanud Orel.

"See hooaeg on olnud üsna tasane, teravat tippvormi pole ehk tulnudki, aga arvan, et olen teinud selle näol arengu, et olen palju stabiilsem. Praegu on suur tahe 70 meetrit täis heita ja võib-olla on tulemused ka selle taha jäänud."

"Täna üritan veel tunnetust saada ja võib-olla tehnikat lihvida," sõnas Orel, kes võttis pärast intervjuud suuna soojendustaadionile. "Närvi hoian õigeks päevaks, pinge panen endale ise peale - mul on enda ees kõige suuremad ootused."

"Ma mäletan seda hetke, kui Andrus Värnik võitis MM-kulla," meenutas Orel esimesi telepildi vahendusel saadud MM-kogemusi. "Vaatasime seda koos vanaisaga ja ta oli väga õnnelik. Mäletan, et tahtsin ka vanaisa kunagi nii õnnelikuks teha, kui Andrus Värnik seda tol hetkel tegi!"

B-gruppi kuuluva Anna Maria Oreli kvalifikatsioonivõistlus algab Londonis homme lõunal. Temaga kuulub ühte gruppi ka vasaraheite maailmarekordinaine Anita Włodarczyk.