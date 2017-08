Milani tegevjuht: hoiame Falcaol ja Ibrahimovicil silma peal

Sel suvel üleminekuturul tegusi teinud AC Milan ei ole veel jalga gaasipedaalilt ära tõstnud ning on kogenud ründaja otsinguil, variantideks on nii Radamel Falcao kui Zlatan Ibrahimovic.

Milani tegevjuht Marco Fassone kinnitas Itaalia meediale, et nii Falcao kui Milani eksmängija Ibrahimovic on kuue-seitsme ründaja hulka kuuluvad mehed, kes Milanile huvi pakuvad. Milan on sel suvel ostnud lausa kümme mängijat kogusummas veidi üle 210 miljoni euro, kuid tipuründajat otsitakse endiselt, kirjutab Soccernet.ee.

"Me räägime ründajast, kuid peame oma aega targasti planeerima - akna sulgumiseni on jäänud vähem kui kuu," ütles Fassone Sky Sport Italiale. "Ma ei ütleks Falcaole ära, kui teda pakutaks, kuid nende kuue või seitsme nime hulgas on mõni, kelle soetamisele oleme lähemal kui teiste ostmisele, nendega tegeleme hetkel primaarselt. Milan pole ühe aasta projekt, vaid vähemalt kahe või isegi kolme aasta pikkune projekt, seetõttu peame ka tuleviku peale mõtlema."