Wenger: kui riik saab klubi kontrollida, kaotavad FFP reeglid oma väärtuse

Neljapäeval teatas Pariisi Saint-Germain, et on käivitanud Barcelona ründetähe Neymari 222 miljoni euro suuruse väljaostuklausli, tehes temast kõigi aegade kalleima jalgpalluri. Eelmisel suvel maksis Manchester United Paul Pogba eest toonast rekordit tähistanud 105 miljonit eurot. PSG-d finantseerib Kataris baseeruv organisatsioon Oryx Qatar Sports Investments.

"Jalgpallimaastik on viimase 15 aasta jooksul totaalselt muutunud," ütles Wenger neljapäeval reporteritele. "Kui üks riik omab jalgpalliklubi, on kõik võimalik. Finantsilise ausa mängu (FFP) reegleid on järjest raskem austada, sest riikidel on tekkinud erinevad võimalused, kuidas mängijad neid esindada saavad."

"Tundub, et inflatsioon kiireneb," jätkas Wenger. "Eelmisel aastal ületasime 100 miljoni euro piiri ning vaid aasta hiljem juba 200 miljoni euro piiri. Kui Trevor Francisest sai 1979. aastal esimene miljon naela mänginud jalgpallur, tundus see liigne summa - see näitab, kui kaugele on jalgpall jõudnud."

Wenger ja Arsenal tegid ka ise sellel suvel klubi rekordostu, kui soetasid 50 miljoni euro eest prantslasest ründaja Alexandre Lacazette'i, kuid Wengeri sõnul jäävad nad kõige rikkamate klubide finantsvõimekusest kaugele. "Me elame ratsionaalsuse piires," tõdes prantslane. "Me pole ka ainsad. Ma arvan, et 99 protsenti klubidest teevad sama, aga loomulikult ei saa me sellel tasemel võistelda."