TÄNA OTSE | FCI võõrustab suures mängus Nõmme Kaljut

Premium liigas on tänavu omavaheliste mängude seis Nõmme Kalju kasuks, kui viiendas voorus saadi kirja 3:2 võit ning 14. voorus peeti maha 2:2 viigimäng.Mõlemad meeskonnad tulevad omavahelisele kohtumisele võidumängult, kui FCI Tallinn oli viimati 4:1 parem Sillamäe Kalevist ning Kalju võitis omakorda 4:0 Paide Linnameeskonda.

Liigatabelis jätkab ainuliidrina FC Flora (55 punkti), Levadia on 48 punktiga teisel tabelireal ning Kalju samade punktidega kolmandal kohal. FCI Tallinn hoiab 39 punktiga neljandat kohta.

FCI Tallinna uus peatreener Aleksandar Rogic: "On võimalus, et meeskond on asumas tõusuteele. Selle nädala treeningute põhjal võin öelda, et olen oma mängijate esitusega väga rahul. Samuti olen rahul ka nende reaktsiooniga minu tulekule klubisse. Unistame taaskord suurelt ning loodan, et see mäng aitab meid selles. Naudime kõik koos jalgpalli!"

Keskkaitsja Vladimir Avilov: "Mäng Kaljuga on meeskonna jaoks väga tähtis, sest mängu tulemus on meie jaoks väga suure kaaluga! Nädala algusest on meeskond agaralt trenni teinud ja valmistub uue treeneri käe all mängima vaid võidule. Ootame fännide toetust!"

Nõmme Kalju FC abitreener Sergei Terehhov: "Tegemist on tugeva vastase ja mulluse meistriga. Nende koduväljakul on alati väga raske, aga teeme kõik selleks, et kolme punktiga Lasnamäelt koju tulla.“

Ründaja Tarmo Neemelo: "Infonet on tugev vastane ning oleme valmis raskeks mänguks. Meie eesmärgiks on võit!“

Mängu kohtunik on Grigori Ošomkov, keda abistavad Hannes Reinvald ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Kristo Külljastinen.