TÄNA OTSE | MM-i avapäeval tulevad ringi Kupper ja Kanter

Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

Neljapäeva õhtul kinnitas Prantsusmaa jalgpalliklubi Pariisi Saint-Germain, et brasiillasest ründestaar Neymar esindab algaval hooajal nende värve. Üleminekusummaks olev 222 miljonit eurot on enam kui kaks korda suurem sellest, mis maksis Manchester United eelmisel suvel seni maailma kallimaks jalgpalluriks olnud Paul Pogba eest.

Avapäeval selguvad medalivõitjad meeste 10 000 meetri jooksus, kus on tiitlit kaitsmas kodupubliku ees võistlev neljakordne olümpiavõitja Mo Farah. Maailma kergejõustiku viimaste aastate kõige säravam täht Usain Bolt alustab oma karjääri viimast tiitlivõistlust 100 meetri eeljooksudes. Lisaks meeste kettaheite kvalifikatsioonile on kavas ka meeste kaugushüppe ja naiste teivashüppe kvalifikatsioonivõistlus.

