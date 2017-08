Laupäeval toimub järjekorras kuues Vormsi rattamaraton

Põhidistantside esimesed 16 km on mõlemal distantsil ühine. Pikemale distantsile on lisandunud 2 km. Kaks põhidistantsi kohtuvad taas ca 8 km enne finišit. Viimased 4 km kattuvad alguse 4 kilomeetriga.

Laste distantsideks on vastavalt vanusele 2 km, 1 km ja 300 m. Kell 13.00 on pika, 47,5 km pikkuse distantsi start. Põhidistantsile järgneb kell 13.15 lühem põhidistants pikkusega 25,5 km.

