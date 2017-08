Üürike: kergejõustikus on esikohal tulemus, alles siis tuleb palk

Tänavust maailma edetabelit juhib rootslane Daniel Stahl 71.29-ga, kellele järgneb jamaikalane Fedrick Dacres 68.88-ga. Mõlemad mehed kuuluvad Global Trowning Managementi, kus töötab eestlane Hans Üürike. "Meil on MM-il võistlemas 11 sportlast seitsmest erinevast riigist," ütles Üürike ERR-ile. "Loodame medalit, aga tegemist on noortega, kes peavad oma tulemuse ära tegema."

Üürike usub, et noored on vanematelt olijatelt teatepulka üle võtmas. "Stockholmis ütles Robert Harting, et vanematel on Londonis võimalusi siis, kui sajab vihma, muidu lähevad medalid noortele," lausus Üürike. "Pakun, et nooremad mehed võtavad Londonis kaks medalit kolmest."

Stahli tänavu heidetud 71.29 ei tulnud Üürikesele üllatusena. "See on loomuliku protsessi tulemus," sõnas Üürike. "Danieli treenib Kanteri endine juhendaja Vesteinn Hafsteinsson, kelle motoks on rutta aeglaselt. Nii on kulgenud ka Stahli areng."

Kui jalgpallis liiguvad suured summad, siis kergejõustikus nii palju raha ei liigu. Näiteks täna tehti teatavaks, et brasiillane Neymar liitub 222 miljoni euro eest Paris Saint-Germainiga. "Kergejõustikus on esikohal tulemus, alles siis tuleb palk," illustreeris Üürike.