Laanele alla jäänud Kruus: suusaliidul on usaldus olemas

"Tulemus pole minu jaoks pettumuseks," ütles Kruus ERR-ile. "Kui ma oleksin hääletusest loobunud, siis jätnuksin oma võimaluse kasutamata ja sellega poleks ma suutnud leppida."

Kruus kavatseb ka tulevikus suusaliitu nõu ja jõuga aidata. "Tänane hääletus näitas, et suusaliidu juhatusel on usaldus olemas ning siit on hea edasi liikuda," rõõmustas Kruus. "Tähtis on saavutada töörahu ja taastada suusaliidu maine. Olen sellele valmis kaasa aitama."