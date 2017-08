Suusaliidu juht: probleemiks oli meeste murdmaakoondise mainekuvand

"Mul on hea meel, et saan oma tööga jätkata, mida olen vabatahtlikult tahtnud teha. Sain selge häälteenamuse, kuid oli ka palju vastuhääli," ütles Laane ERR-ile. "Muret teeb see, et taoline probleem kerkis esile enne olümpiat."

Laane tool lõi kõikuma, sest suusaklubid polnud rahul suusaliidu juhatuse tegevusega. Treener Mati Alaver ja Team Haanjat rahastav Toomas Annus olla lubanud, et kui juhivahetus õnnestub, saab ka konflikt lõpu. "Probleemiks oli meeste murdmaakoondise mainekuvand," sõnas Laane. "Ma austan nii Alaveri kui Annust, kuid kaine mõistus võiks võita ning otsime võimalusi, kuidas leida lahendusi sportlaste mänedžeride ja suurtoetajatega."