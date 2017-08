Eesti koondis sõidab suveuniversiaadile

Ametlikult saadetakse sportlased teele 8. augustil kell 14.00 Audentese Spordigümnaasiumis. Üritusel esitletakse ka delegatsiooni riietust ning antakse kätte kogu varustus. Häid soove annavad sportlastele kaasa Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak, EOK ja kultuuriministeeriumi, aga samuti kõrgkoolide esindajad. Üritusel saavad ka kõik osalejad Eesti delegatsiooni broshüüri.

Eesti sportlastest on universiaadidelt medaleid võitnud sellised nimekad sportlased nagu kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov, maailmameistrid Irina Embrich, Heiki Nabi olümpiavõitja Gerd Kanter ja paljud teised nimekad sportlased.

Ligi aasta kestnud ettevalmistused osalemiseks universiaadil on jõudnud lõppfaasi ja koondise liikmeid on selgunud. Kokku on momendil koondises 95 sportlast kaheteistkümnel erineval spordialal. Eesti sportlased lähevad universiaadil heade kohtade eest heitlema kergejõustikus, vehklemises, ujumises, iluvõimlemises, korvpallis, lauatennises, judos, sulgpallis, vibulaskmises, tennises, tõstmises, taekwondos.

Kaasa teevad ka eelmise universiaadi medalistid Juhan Mettis judos, Kaur Kivistik 3000 m takistusjooksus, Nelli Paju vehklemise naiste epees. Kindlasti üritavad kõrgeid kohti universiaadil saada ka mitmed teised sportlased nagu tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagorit ja seitsmevõistlejat Mari Klaupi. Kuni viimase momendini oli delegatsiooni nimekirjas ka odaviskaja Magnus Kirt, kuid kes praeguseks eelistab rahavõistlusi universiaadile.

Vehklemises on lisaks Nelli Pajule võimalusi jõuda parimate hulka ka naiskonnal ja äsja Euroopa ja maailmameistrivõistlustel osalenud talendikal Peeter Turnaul. Judos teevad lisaks Juhan Mettisel kaasa ka Eesti koondislased Mattias Kuusik kuni 91kg meeste hulgas, Andre Seppa kuni 73kg ja German Duran kuni 81kg meeste hulgas. Kui judokad ei tule universiaadilt tagasi medaliga, siis oleks see kõigile pettumuseks.

Head võimalused on meie vibulaskuritel, kellel kõigil on ette näidata tublisid tulemusi ja kellest enamik on ka universiaadidel juba võistelnud. Lisaks Rio olümpial osalenud Laura Nurmsalule on naistest võistlemas ka Londoni olümpial võistelnud Reena Pärnat, samuti Emily Hõim, Bessi Kasak.

Iluvõimlemises lähevad oma taset universiaadil näitama Carmel Kallemaa ja Viktoria Bogdanova.

Ujumises on võistlustules 15 sportlast, kelle hulgas on enamik Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud ujujaid nagu Cevin Anders Siim, Sander Paavo, Karleen Kersa, Kätlin Sepp jt. Eesti delegatsiooni ujumiskoondises on ka kaks väliseestlast – Joshua Gold ja Ayrton Kasemets. Sander Paavo teeb esimese eestlasena kaasa ka 10km avavee ujumises.

Lauatennisiste on Taipeis meilt kümme, kes kõik tahavad häid kohti välja võidelda. Meestest on koondises Eesti edetabeli neljas Toomas Libene ja kaheteistkümnes Erik Lindmäe. Naistest on samuti koondises Eesti edetabeli neljas Julia Ketško ning üheteistkümnes Liisi Koit.

Sulgpalluritest on universiaadikoondises teiste hulgas Mihkel Laanes (Eesti edetabeli 2.), Heiko Zoober (3.), Mikk Järveoja (8.), Hannaliina Piho (8.). Taekwondos on võistlemas Aleksandr Galaktionov ja tõstmises Kristjan Pikhof.

Korvpallis on meeskonnal kaitsta eelmise universiaadi kaheksas koht (üle-eelmisel korral oldi seitsmendad Heino Lille käe all). Alagrupi vastased on seekord USA, Argentiina, Araabia Ühendemiraadid, Rumeenia ja Mehhiko. Treenerid Indrek Visnapuu, Rait Käbin ja Kris Killing on oma valiku kolmekümne mehe hulgast teinud. Sõelale on jäänud veel 14 mängijat. Mõned nimed nendest – Martin Jurtom, Rain Markus Koort, Norman Käbin, Tõnis Peil. Loodame, et nagu eelmistel universiaadidel osalenud korvpalluritest sirgusid täisväärtuslikud Eesti koondislased, tuleb ka sellest meeskonnast Eesti koondise liikmeid, sest koondis vajab värsket verd. Kuid juba sel aastal osa universiaadikandidaate tuli loovutada Eesti koondisele.

Kõrgkoolidest on enim sportlasi Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist – mõlemast enam kui 20 sportlast. Sportlasi on veel Eesti Maaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolidest. Kaasatud on parimad sportlased kutseõppeasutustest ja gümnasistid.

Universiaadikoondise osalemist aitavad rahaliste vahenditega kindlustada kõrgkoolid, spordialaliidud, spordiklubid. Oma panuse on andnud ka Eesti Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Esimestena asuvad võistlustulle 20. augustil meie naisvehklejad, ujujad, vibulaskjad, judokad, korvpallurid kohtuvad esimesel päeval Araabia Ühendemiraatidega. Loodetavasti teevad sportlased kingitusi Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäevaks.