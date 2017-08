Klopp: me proovisime ainsana jalgpalli mängida

Alates 33. minutist kaotusseisus mänginud Liverpool viis kohtmise penaltiteni 83. minutil, kui Roberto Firmino realiseeris 11 meetri karistuslöögi. Penaltiseerias olid Diego Simeone hoolealused siiski 5:4 paremad, vahendas Soccernet.ee.

"Atletico tahtis karikat võita. Meie tahtsime samuti, aga me tahtsime ka jalgpalli mängida, Atletico tahtis ainult karikat võita," lausus Jürgen Klopp mängu järel. "Ei ole keerulisemat ülesannet, kui mängida Atletico-suguse meeskonna vastu. Nad saavad tulemusi, tulemusi ja tulemusi. See oli rünne kaitse vastu. See ei tee elu lihtsaks."

Pressikonverentsil avaldas Klopp ka pettumust Neymari ligikaudu 200 miljoni euro suuruse ülemineku üle PSG-sse. "Ma arvasin, et FFP tehti selleks, et selliseid situatsioone ei juhtuks. Aga see on rohkem soovituslik, kui reaalne reegel. Ma ei tea ja ei mõista seda. Ma ei tea, kuidas see juhtub. Loodan, et see jääb erandiks, aga seda ei tea."