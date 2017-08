Premium liiga kuu parimateks valiti Frantcev ja Volkov

Frantcevi käe all võitis Kalju arvestusse kuulunud neli kohtumist väravate vahega 15:1. Liigatabelis on Nõmme meeskond tõusnud ühele pulgale FC Levadiaga – mõlemad meeskonnad on kogunud 48 punkti ning jäävad tabeliliidrist FC Florast, maha seitsme punktiga.

Aleksandr Volkov on tõusnud suurepärasesse vormi ning aidanud Sillamäe Kalevil järjepanu võite noppida. Meeskond on tõusnud 22 punktiga tabelis kuuendaks, kohalik rivaal Narva Trans on viiendana kõigest kolme punkti kaugusel. Juulis, kus Sillamäe võitis neljast Premium liiga mängust kolm, jäi Volkovi nimele neli väravat.