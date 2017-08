Sten-Timmu Sokk jätkab Kalev/Cramos

Korvpalli meistriliigas mängis Sokk eelmisel hooajal keskmiselt 24 minutit, viskas 8,7 punkti, jagas 4,3 resultatiivset söötu, olles selle näitajaga koduses meistriliigas paremuselt teine ning võttis 3,4 lauapalli mängus, vahendab klubi kodulehekülg.

Ühisliigas olid tagamängija numbrid: 4,9 punkti; 1,5 lauapalli ja 3,9 söötu. Viimane näitaja andis Ühisliiga konkurentsis kõrge 19. koha.

Balti liigas kogus Sten-Timmu Sokk kaheksa mängu jooksul keskmiselt 5,9 punkti, 1,5 lauapalli ning jagas 5,3 resultatiivset söötu.

"Mul on hea meel, et Sten-Timmu otsustas jääda ka uueks hooajaks BC Kalev/Cramosse," sõnas meeskonna peatreener Alar Varrak. "Sokk on kindlasti Eesti parim mängujuht. Antud hetke seisuga on meeskonda komplekteeritud kaheksa mängijat, peagi peaks olema terve meeskond koos."