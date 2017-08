M-Spordi värvides Martin Järveoja stardib Otepää Ironmanil

Nüüd saab mees valmistuda võistluseks ainult neli päeva, mis on kindlasti omamoodi rekord, kuna tavaliselt valmistutakse selleks võistluseks pikalt. Järveoja sõnul oli ta antud teemat arutanud mõni aeg tagasi sõbra, endise kaardilugeja ja 2014. aastal koos Kaspar Koitlaga Soome meistriks tulnud Mait Laidveega juba mõnda aega, kuid pigem sellel tasandil, et kuidas Laidveel uus spordiala läheb, kel kogemust triatloniga viimased kaks aastat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel