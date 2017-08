Kristaps Porzingis: loodan terve karjääri New Yorgis mängida

"New Yorgis on olnud raske, aga olen alles oma tee alguses ning loodan siia kogu oma karjääriks jääda," lausus Porzingis intervjuus NBA koduleheküljele. "Me võime lõbutseda, võita mõned mängud ja teha midagi suurt."

Viimasel ajal üritab Knicks moodustada noorte mängijate keskset tuumikut, kuhu peale Porzingise kuuluvad veel Tim Hardaway juunior, Willy Hernangomez ja esimese ringi draftivalik Frank Ntilikina.

Hetkel pole kindel liigas 14 aastat veetnud veterani Carmelo Anthony jätkamine. ESPN-ile teadaolevat loodab ääremängija liituda Houston Rocketsiga. Porzingis sooviks aga temaga ka edaspidi koos mängida.

"Ta on tähtede mängu koosseisu tasemel, uskumatu mängija ja olen temalt väga palju õppinud," kiitis lätlane. "Võin temalt ikka veel palju õppida. Mulle meeldib koos temaga mängida. Aga asjad on nagu on - see on äri. Kui see saab otsa, siis... minu võimuses ei ole siin midagi teha."