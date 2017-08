Rootsi ujuja haaras enda nimele juba seitsmenda maailmarekordi

Kuigi Budapestis toimunud MM-ist on möödas alles paar päeva, siis eile sai Moskvas alguse tänavune MK-sari, mis toimub lühirajal. Mitmed ässad, kes võistlesid medalite nimel MM-il, on nüüdki võistlustules ning rootslanna Sarah Sjöström jätkas rekordite purustamist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel