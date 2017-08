Greta Jaanson sõitis U-18 MM-il otse veerandfinaali

Teise Eesti paatkonnana käis avapäeval 27 koondisega konkureerimas tüdrukute paarisaeru kahepaat koosseisus Kärolyn Mäesaar ja Leena Kattel. Viljandlanna Mäesaar ja Tartu sõudja Kattel pidanuks veerandfinaali pääsuks tagama koha eelsõidus nelja parema seas, kuid pidid leppima kuuenda kohaga (7.37,21). Sõidu võitis Tšiili (7.16,56), järgnesid Lõuna-Aafrika Vabariik (7.18,16), USA (7.18,91), Austria (7.18,92) ja Sloveenia (7.33,07). Eesti neide ootab nüüd ees vahesõit, mis on kavas täna kell 12.39. Seal on Mäesaare-Katteli rivaalideks Poola, Hiina ja Makedoonia. Edasipääsu tagamiseks on vaja olla parem kahest paatkonnast.

