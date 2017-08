Vormel-4 sarjas tiitlikursil liikuv Vips unistab F1 pääsemisest

Jüri Vips on kolm etappi enne Saksamaa vormel-4 sarja hooaja lõppu liikumas tiitlikursil. Noore vormelisõitja tulevikusihiks on muidugi mõista tippude tipp – vormel-1.

Nädala pärast 17. sünnipäeva pidav Vips on Saksa vormel-4 sarjas võitnud 12 sõidust kaks ja on pärast nelja etappi tabeliliider. Ees on ootamas kolm tähtsat nädalavahetust, hooaja viimane etapp sõidetakse septembri lõpus Hockenheimis.

"On olnud väikseid momente, kus oleks võinud paremini minna, nagu mõned kvalifikatsioonid, aga lõppude lõpuks sõitudes on ikkagi väga okeilt läinud," ütles Vips ERR-ile. "Praegu juhime seitsme punktiga, nüüd on veel kolm raundi lõpuni minna. Mitte midagi ei ole veel võidetud, aga siiamaani on küll väga okei olnud."

Šveitsis resideeriv Vips kuulub juba teist aastat Itaalia meeskonda Prema, mis on viimastel aastatel domineerinud pea kõikides vormelisarjades peale vormel-1.

"Hulle riske ei tohi võtta, sest siiski iga punkt loeb," sõnas Vips. "Ma arvan, et kui ma tiitlit ei võida, siis ma väga õnnelik ei oleks. Kindlasti tahaks ära võita."

Uuel aastal loodab Vips sõita mõnes vormel-3 sarjas või vormel-1 kasvulavaks olevas GP3 klassis. Suurem unistus on muidugi pääseda F1-auto rooli.

"Nagu kõik sõitjad, proovin F1-te saada, aga selleks peab kõvasti vaeva nägema," tõdes Vips. "Muidugi, kui F1 ei saa, siis ei ole ka nii väga hullu. Motorspordis on väga palju valikuid, mis on väga positiivne."