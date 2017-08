FCI serblasest peatreener: Eesti jalgpalliliiga ei ole liiga väike

Rogic ei mõelnud enda sõnul kaua, kui FCI presidendilt pakkumise sai.

"Meie kohtumised siin veedetud kahe-kolme päeva jooksul olid väga positiivsed. Sain aru, et meil on sarnased ambitsioonid – ja sellepärast ma siin olengi," ütles Rogic ERR-ile.

Võib arvata, et serblasest treenerit, kes varem koostööd teinud selliste suurnimedega nagu Dick Advocaat ja Radomir Antic, polnud just kerge meelitada sellisesse väikesesse liigasse nagu Eesti. Rogic sellega aga ei nõustu.

"See ettevõtmine on minu jaoks väga suur väljakutse. Minu arvates ei ole Eesti jalgpalliliiga liiga väike, kuigi kahtlemata on palju asju, mida võiks siin parandada," arutles Rogic. "Ma tõesti loodan ja usun, et aja ja aastate jooksul muutume me paremaks, aga seda ma ei saaks öelda, et siinne jalgpall on minu jaoks liiga väike."

"Just sellepärast otsustasingi ma just siin oma peatreenerikarjääri alustada," lisas ta.

Rogici sõnul on tema esimene ülesanne panna mängijatest kokku võimalikult hästi toimiv tiim ja luua meeskonnas suurepärane tööõhkkond. Meistritiitli kaitsmise vajadusele ta esialgu ei mõtle.

"Ma ei mõtle praegu väga lõpptulemuse peale. Mul on palju väikseid eesmärke. Kui me jõuame täita neist nii palju kui vähegi võimalik, oleme hooaja lõpuks sellisel tabelikohal, mis meile ka rõõmu teeb," sõnas Rogic.