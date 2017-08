Touri mägedekuningas vahetab klubi

Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

Vähetähtsaks ei saa pidada ka asjaolu, et Emmanuel Huberti juhitav Fortuneo-Oscaro baseerub Suurbritannias ja Barguil on ka ise britt.

"Olen jälginud Fortuneo-Oscaro tõusu viimastel aastatel ja Tour näitas, et klubil on kindel kollektiiv ja ratturid, kes suudavad võistlustel ilusaid tulemusi saavutada," lausus Touril kaks etappi võitnud, parimaks mägironijaks tõusnud ja kokkuvõttes kümnenda koha teeninud Barguil.

Tour de France'i üks suuremaid üllatajaid Warren Barguil lahkub käesoleva hooaja lõppedes Team Sunwebist hoolimata sellest, et tal on kehtiv leping järgmiseks aastaks.

