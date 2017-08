Kotšegarov teenis kutse Hawaii Ironmanile

"Peale minu esimest starti Ironman Hawaii maailmameistrivõistlustel 2010. aastal tundsin, et pole selle võistluse jaoks veel piisavalt küps. Umbes viis aastat ei tahtnud sinna saare peale tagasi võistlema minna. Seda kõike kuni eelmise aastani, kui tundsin, et oleks aeg," kirjutas Kotšegarov sotsiaalmeedias. "2016. aasta Hawaii võistlus ei pakkunud erilist rõõmu ega ka pettumust. Sisse jäi tunne, et tahan tulla tagasi järgmine aasta ja teha vigadeparandust. 22. koht polnud kindlasti see milleks olen võimeline."

"Tänavuse aasta kvalifikatsiooniperiood oli keeruline, aga esmaspäeval tuli kinnitus, et olen saanud esimese lainega 2017. aasta Hawaii Ironmanile peale," lõpetas ta. "Nüüd siis jalad kõhu alt välja ja tööd rügama!"

Hawaii Ironman toimub tänavu 14. oktoobril.