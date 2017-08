Tiitlikaitsja Wawrinka jätab US Openi eelturniirid vahele

Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

28. augustil algaval US Openil plaanib Wawrinka siiski mängida. Mullu alistas ta finaalis neljas setis Novak Djokovici, kes on tänavuse hooaja vigastuse tõttu juba lõpetanud.

"Olen äärmiselt pettunud, et pidin niimoodi otsustama, aga enne kui naasen võistlustulle, pean olema sada protsenti kindel, et saan mängida," lisas ta. "Minu tiim ja mina teeme kõik, et võimalikult kiiresti paraneksin."

Mullu US Openil triumfeerinud šveitslane Stanislas Wawrinka jätab vigastuse tõttu vahele tänavused US Openi eelturniirid Montrealis ja Cincinnatis.

