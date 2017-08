Norra rattaäss lahkub Taaramäe klubist

Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

30-aastane norralane on viimased kuus hooaega Katjuša ridadesse kuulunud. 2014. aastal võidutses ta Milan-San Remol ja 2015. aastal Flandria tuuril. Tour de France’il on ta võitnud kaks etappi. Lisaks on ta 2012. aasta olümpiapronks maanteesõidus.

Ühendemiraatide tiim UAE Team Emirates teatas enda sotsiaalmeedias, et sõlmis 2018. ja 2019. aastaks Kristoffiga lepingu, lisades, et ametlik leping sõlmitakse pärast tavapäraseid meditsiinilisi teste.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel