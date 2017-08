Bolti agent: jamaikalane on karjääri jätkamas Saksamaal

100 ja 200 meetri jooksu maailmarekordimehe Usain Bolti agendi Ricky Simmsi sõnul on sprinteri vastu huvi tundnud 12 jalgpalliklubi, kuid esialgu on ta siirdumas Dortmundi Borussiasse.

Bolt on aja jooksul võitnud kaheksa olümpiakulda. Mees kavatseb aga säravale karjäärile punkti panna peagi algavatel Londonis maailmameistrivõistlustel. "Usain on 30 ja võiks veel neli aastat jätkata ning minna 2020. aasta olümpiamängudele, kuid ta on saavutanud juba kõik," ütles Simms.

Agendi sõnul on jamaikalasel laual mitmeid valikuid, millega edasi tegeleda, vahendab Soccernet.ee. Jalgpalli suhtes on Bolt aga alati elavat huvi üles näidanud ning koguni tosin klubi on mehe allkirja tahtnud saada. "Ma ei taha nimesid välja öelda, aga ta läheb Dortmundi, sest Puma tegevjuht on klubi juhatuses ning ta on meie hea sõber," rääkis Simms.

"Kas 30-aastane sprinter saab Bundesligas või Premier League'is hakkama? Tõele näkku vaadates on see samm liiga suur. Arvan, et kui meil oleks kuus või üheksa kuud aega treenida mõne meeskonna juures, siis ta saaks mängida League One'i või League Two tasemel."

Samas andis Simms mõista, et tema kliendil on ilmselt teatud piirid olemas, mida sprinter ei kavatse ületada. "Ta lööks mind vastu pead, kui ütleksin, et ta ei hakka mängima Meistrite liigat," sõnas Simms. Ma tõsimeeli ei tea, kas tal on praeguses faasis motivatsiooni minna reservmeeskonnaga treenima mõnel vihmasel päeval Manchesteris või Münchenis, olles jõukas inimene, kellel on hea elu."