Eesti võrkpallikoondis alustas viimast ettevalmistust EM-finaalturniiriks

Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

Mängud on publikule avatud ja piletimüük toimub saalist. Pilet maksab viis ja sooduspääse kolm eurot. Juhul kui osta korraga kas kolme Hollandi või kolme Hispaania mängu pääsmeid, on selle komplekti hinnad vastavalt kümme ja kuus eurot.

Erinevalt MM-valikturniiri eelsest ettevalmistustsüklist mängib rahvuskoondis seekord mitu kontrollmängu. Vastasteks on samuti EM-finaalturniiriks valmistuvad Holland ja Hispaania, mõlemaga kohtutakse kolmel korral. Kõik mängud toimuvad kodupubliku silme ees Tallinnas Tondiraba jäähallis. "Tegemist on tugevate vastastega. Neis kohtumistes saab peamine rõhk olema meie taktikalistest asjadest kinnipidamisel. Soovin anda mänguaega kõigile palluritele," lausus Creţu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel