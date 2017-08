Homme saab Otepääl alguse triatlonihooaja tippsündmus

Eeloleval nädalavahetusel toimub Otepääl, Pühajärve ääres Baltimaade suurim triatlonifestival. Tegemist on Eesti triatlonisuve tippsündmusega, kus põhidistantsil stardivad 35 riigi esindajad ning festivali jooksul pakutakse sportimise ja kaasaelamise võimalusi kõigile soovijatele.

Võistluskeskus ja spordilaat avatakse 3. augustil ning see jääb avatuks pühapäeva, 6. augustini.

Neljapäeval, 3. augustil kell 17 toimub avaveeujumise Pühajärve etapp, kus on kavas Eesti meistrivõistlused avaveeujumises (10 km) ning osaleda saab 2 km distantsil ning laste distantsil 250 m.

Reedel, 4. augustil kell 19 toimub heategevusjooks, mille osavõtumaks läheb SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetuseks. Heategevusjooksust võtavad osa Raivo E. Tamm ja Märt Avandi, kes on valmistunud hea eeskuju persoonidena laupäevaseks poolpika triatloni distantsiks. 5 km heategevusjooks või kõnd on jõukohane kõigile ning kõik on teretulnud reede õhtul Pühajärve äärde sportima ja toetama Lastefondi.

Laupäeval, 5. augustil kell 10 antakse start poolpikale IRONMAN 70.3 Otepää triatlonile. Stardis on üle ligi 1000 osalejat 35 riigist. Lisaks individuaalvõistejatele osalevad 75 spordiklubide, ettevõtete, riigiasutuste, sõprade ja perede võistkonda, kus triatloni alad on jagatud võistkonna liikmete vahel.

Raivo E. Tamm ja Märt Avandi on hea eeskuju persoonidena sellel aastal valmistunud Otepää triatloniks. Taaskord on stardis eelmise aasta eeskujud Tanel Padar ja Kalev Kruus ning treener Sandra Raju. Ajakirjanikest võib leida stardinimekirjast taaskord Raivo Rimmi nime ning hiljuti esimese triatloni teinud Sten Teppani. Triatlon aitab vormis püsida Martin Järveojal, Ott Tänaku kaardilugejal ning samuti on stardis taas Raio Piiroja ja Jürgen Ligi. Kirill Kotšegarov stardib Jooksuekspert võistkonna liikmena.

5. augustil selguvad Eesti meistrid poolpikal distantsil. 2016. aasta tiitlit tuleb kaitsma Ivo Suur.

Eelmise aastaga võrreldes on stardis rohkem elukutselisi triatleete. Esimest kohta nii meeste kui ka naiste arvestuses tulevad kaitsma eelmise aasta võitjad Viktor Zyemtsev ja Verena Walter. Stardis on nii IRONMAN Hawaiil maailmameistrivõistlustel triumfeerinud kui ka IRONMAN erinevaid võistlusi võitnud ja parimaid kohti saavutanud Thomas Hellriegel, Esben Hovgaard, Helle Frederiksen, Anja Beranek ja teised.

IRONMAN 70.3 miili pikkune triatlon ehk poolpikk triatlon koosneb 1,9 km ujumisest, 90 km rattasõidust ning 21,1 km jooksust.

Lisaks Eesti meistritiitlitele jagatakse Otepääl vanuseklasside parimatele 50 kohta IRONMAN 70.3 maailmameistrivõistlustele 2018. aastal, mis toimuvad Lõuna-Aafrikas.

2016. aastal esimest korda Otepääl toimunud IRONMAN 70.3 distantsi võistlus valiti osalejate tagasiside alusel parimaks uuest võistluseks ning võistlejate rahuoluküsitluse järgi parimate IRONMAN sarja selle distantsi võistluse hulka üle kogu maailma.

Pühapäeval, 6. augustil kell 10 algavad IRONKIDS võistlused, kus on võimalik tulla lihtsalt jooksma, võistelda aquatlonis või teha minitriatloni. Kell 13 antakse start lühitriatlonile 4:18:4 Otepää, kus tuleb ujuda 400 meetrit, rattaetapp on 18 km ja jooks 4 km.

Kõikidele võistlustele on võimalik veel kohapeal võistluskeskuses registreerimine. Võistluskeskuses on 3.-6. august suur spordilaat, mitmed seminarid ning kultuuriprogramm, sh kontsert 5. augusti õhtul.