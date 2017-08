NFL-i legend Tom Brady: tahan mängida ka 45 aasta vanusena

"Ma olen alati öelnud, et [tahan profikarjääri jätkata] 40. eluaastate keskpaigani ehk 45. aastani, aga ameerika jalgpall on kontaktala ning midagi ei saa enesestmõistetavaks pidada," rääkis Brady ESPN-ile. "Igasuguseid asju juhtub, see on lihtsalt osa spordist."

"Ma tahan edasi mängida. Seni, kuni jätkan kõrgel tasemel mängimist ning olen pühendunud, tahan jätkata. Ma tean, et minus on veel palju sisu."

Septembri alguses New England Patriotsi eest juba oma 18. hooaega alustav Brady pole alates 2008. aastast jätnud vigastuste tõttu vahele ühtegi mängu ning arvab, et enda heas konditsioonis hoidmine on tema jaoks elustiiliks. "Ma usun, et ma saan olla väga hea 40-aastane mängija," jätkas viiekordne Super Bowli võitja. "See nõuab küll palju pühendumist ja enesedistsipliini, aga usun, et ma saan teistelegi teed näidata."