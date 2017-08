Barcelona kinnitas meediale, et Neymar lahkub klubist

Mitmed tippajakirjanikud andsid täna hommikul Twitteri vahendusel teada, et Pariisi Saint-Germaini teel olev Neymar ilmus Barcelona treeningkeskusesse pooleks tunniks, rääkis meeskonnakaaslastele, et on otsustanud PSG-ga liituda ning lahkus seejärel ilma treeningul osalemata.

Veidi hiljem avaldas ka Barcelona laiemale avalikkusele, et brasiillasele on antud luba trennides mitte osaleda. Seejärel andis Reuters teada, et Barcelona on meediaesindajatele saatnud eraldi sõnumi, milles kinnitati, et Neymar lahkub klubist, kuid ei jagatud edasisi detaile.

Barcelona have just confirmed: Neymar didn't train today and told team mates he's off to Paris Saint-Germain ???????? #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2017

#Neymar à quitté le centre d'entraînement du Barça, - de 30 minutes après son arrivée sans s'entraîner. Le dénouement est tout proche #PSG — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 2, 2017

El club le ha dado permiso para no entrenar más. Neymar ya es historia en el Barcelona — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 2, 2017

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 2, 2017