Bolt nimetas mehe, kes võiks tema jälgedes astuda

Mõne päeva pärast Londonis algaval kergejõustiku MM-il oma viimased stardid tegev Jamaica kergejõustikutäht Usain Bolt rääkis reporteritele sporti ähvardavast dopinguohust, öeldes, et Venemaa riiklik dopinguskandaal tähendas kergejõustiku jaoks tõelist madalseisu. Lisaks nimetas Bolt mehe, kellel on võimalik tema kuulsusrikastes jälgedes astuda.

"Pärast skandaali venelastega ei usu ma, et asi saaks enam halvemaks minna," tõdes Bolt BBC-le. "Viimastel aastatel oleme teinud head tööd, sport on saanud puhtamaks ning oleme mitmed dopingupatused kätte saanud. Levib arusaam, et kui dopingut tarvitada, jääd ka vahele."

"Ma ütlesin mõned aastad tagasi, et peame jõudma madalseisu, millest on võimalik vaid paremuse poole minna. Doping on alati halb, sest vaeva nähes ja sporti edasi viies näed, kuidas (dopingupatused) seda jälle tagasi tõmbavad. See on raske. Praegu liiguvad asjad aga paremuse poole ning loodetavasti see jätkub."

Ühtlasi uuriti Londoni MM-i järel karjääri lõpetavalt Boltilt, kes võiks tema poolt vabanevatesse sprindikuninga naelikutesse astuda. Jamaicalane tõi välja möödunud suvel 400 meetri jooksu olümpiakulla võitnud lõuna-aafriklase Wayde van Niekerki, kes on 100 meetrit jooksnud alla 10 ning 200 meetrit alla 20 sekundi.

"Wayde van Niekerk tõestab, et ta on maailmaklassi staar," arvas Bolt. "Ta purustas 400 meetri jooksu maailmarekordi, jooksis kõigi aegade kiireimad 300 meetrit ning nüüd jookseb ta ka 200 meetrit. Minu jaoks tõestab ta, et suudab minu jälgedes astuda."

"Ma jälgin teda, me oleme temaga nõu pidanud ja minu arvates on ta lahe inimene, aga ma olen talle öelnud, et ta peaks veidi avatum olema - ta on väga vaoshoitud."

Augusti keskel 31-aastaseks saava Bolti sõnul ei kavatse ta karjääri lõpetamist edasi lükata, sest tal pole enam midagi tõestada jäänud. "Asi on mu kehas," tõdes Jamaica staar. "Aastate jooksul on mul olnud igasuguseid väikseid vigastusi, peamiselt seetõttu, et hakkan vanemaks jääma. Mu keha hakkab mind alt vedama, seetõttu on nüüd aeg minna."