Sturridge vigastas Liverpooli eilses võidumängus reielihast

Sturridge lõi seitse minutit enne kohtumise lõppu Liverpooli viimase värava, kuid haaras seejärel kohe oma paremast jalast ning vahetati välja. "Ta tegi oma reiele liiga," sõnas Klopp pärast matši. "Ta on väga hästi ette valmistunud, seega loodan, et tegemist on väikese vigastusega ja ta saab varsti väljakutele naasta. Ma loodan, et tegemist pole millegi raskega."

"Ma arvan, et tegemist on lihtsalt väsimusega ja minuga on kõik korras," rääkis Sturridge pärast mängu Liverpooli reporteritele. Lisaks talle said Inglismaa klubi eest eile jala valgeks ka Sadio Mane ning Mohamed Salah. Liverpool kohtub Audi Cupi tänaõhtuses finaalis Madridi Atleticoga.