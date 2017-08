Peeter Olesk lootis üht medalit, naasis kahega

Täiskaliibrilise püstoli harjutuses 580 silmaga Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Peeter Oleskist jäi kuld eile seitsme ja hõbe kahe silma kaugusele. "Peab ütlema, et pronksi puhul oli natuke ebaõnne, aga tuuline ilm ei soodustanud minu väikest kehamassi ja tuuleiiliga olid vähe kaugemad lasud kerged tulema," ütles Olesk ETV-le.

Eile võidetud pronks oli Oleskile selle EM-i teine medal. Möödunud nädalal sai ta olümpiakiirlaskmises hõbemedali. "Esimesel poolel suutsin korraliku tulemuse teha. Teisel poolel ehk teisel päeval ei tulnud kõige parem sooritus, aga õnneks finaali pääsemiseks piisas. Finaal on selline lotomäng - seal oli lihtsalt kõvasti õnne ja tegin mis suutsin."

Medalimõtetega Olesk EM-ile ka sõitis, kuid tulemused ületasid ootusi. "See oli eesmärk või lootus, et saaks ühe medali - siis oleks kindlustunne edasi minna. Et tuli kaks - see on väga hea."

Võidud on magusad, aga pikaks noormees loorberitele puhkama jääda ei kavatse. "Kindlasti järgmine aasta Koreas MM ja siis vaatame jälle edasi, kuidas läheb olümpia ettevalmistuse aasta ja olümpiakohtade jagamine.

Elu kergemaks ei lähe. "Nüüd hakatakse rohkem lootma ja eks ma pean ka rohkem panustama."