Usain Bolt ütles, et on endiselt maailma kiireim

Jamaika sprinditäht Usain Bolt sõnas Londoni maailmameistrivõistluste eel, et on endiselt igasuguste kahtlusteta maailma kiireim mees.

"Te teate, et kui ma võistluseks kohale ilmun, siis tähendab see seda, et olen sada protsenti valmis," lausus Bolt MM-i eel meediaga kohtudes. "Mingil põhjusel ei ole ma jälle favoriit - seda kirjutatakse pidevalt, minu tiimikaaslased ütlevad seda samuti -, nii et pean end taas tõestama. Aga ma olen valmis."

Bolt osaleb Londonis 100 meetris ja 4x100 meetri teatejooksus. 200 meetri jooksust otsustas ta loobuda ning jamaikalane on ka sõnanud, et tõmbab käimasoleva hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla.

Nii 100 kui ka 200 meetri maailmarekordiomanik (ajad vastavalt 9,58 ja 19,19) on jätkuvalt veendud, et just tema on maailma kiireim. "Jah, kahtlemata. Viimases jooksus sain kirja aja 9,95, nii et liigume õiges suunas."

"Pärast kaht jooksu enne 100 meetri finaali, mis mind alati aitavad, otsustab see, kelle närvid vastu peavad," lausus 11-kordne maailmameister. "Ma olen seal korduvalt olnud. Ma tean, et olen valmis."