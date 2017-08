Eesti U-18 koondis pani iirlased paika ja võitis alagrupi

Eesti parimana viskas 24 punkti ja tegi kuus vaheltlõiget Märt Rosenthal. Sten Saaremäel sai kirja 16 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Hugo Erkmaa panustas 16 silma ja seitsme tulemusliku sööduga.

Iirlased tegid lausa 32 pallikaotust, kuigi visked väljakult läksid neil isegi veidi paremini (40,4% vs 38,5%, sealjuures kahesed 50% vs 39,2%). Lauavõitluses jäid peale eestlased 56:50, ka said Eesti mängijad selgelt rohkem kirja resultatiivseid sööte (28 vs 13).

Seni kõik neli mängu võitnud eestlased kindlustasid ka D-alagrupi võidu. Viimase vooru mäng Makedooniaga enam koduvõistkonna jaoks midagi ei otsusta.