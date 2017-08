Suvejooksu ümber Saadjärve võitsid Raivo Alla ja Olga Andrejeva

Raivo Alla läbis 16,9 km pikkuse trassi tõusudega asfaltteel ajaga 56.18, edestades teisena lõpetanud Rauno Laumetsa ProRunnerist 41 sekundiga. "Ma ei teadnud üldse, mis seisus olen, sest võtmetreeningutel keerasin natuke vinti üle. Jalad olid lukku läinud ja reied rasked pärast kolmapäeva. Tegin mitu jooksuvaba päeva ja puhkasin välja," rääkis Alla ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Esimesed paar kilomeetrit ta täna niiöelda luuras ja vaatas, mida teised teevad. Pundis püsisid peale Alla, Laumets, Taavi Tambur ja Tõnu Lillelaid. Pärast 10 kilomeetrit Allal koos Rauno Laumetsaga joostes tempo tõusis. "Hoidsin tugevat tempot ning kolm kilomeetrit enne lõppu üritasin pool käiku juurde panna. Rauno hakkas vaikselt jääma. Viimasel tõusul hoidsin piisavalt tugevat tempot, et mitte sisse joostud vahet käest anda. Lõpuosa laskumisel õnnestus vahet säilitada," kirjeldas Alla jooksu kulgu.

Alla sõnul sobibki talle pikem distants rohkem. Tema põhisiht on seatud SEB Tallinna Maratoniks, kus tahab Eesti meistrivõistluste arvestuses medali võita. "Kuna kaks kanget (Tiidrek Nurme ja Roman Fosti) võistlevad MM-il, siis on võimalus head kohta noppida," arvas Alla.

Teisena lõpetanud Rauno Laumets tunnistas, et distants oli tema jaoks natuke pikk. "14 kilomeetrit jooksin Raivo Allaga koos, kuid pärast seda enam sellist minekut polnud, et oleksin suutnud Raivoga kaasa minna," tõdes Laumets. Kuna järvejooksude sarja enne viimast võistlust – ümber Ülemiste järve jooksu kaotab ta Raivo Allale 40 sekundit, siis on sarja kokkuvõttes esikolmiku kohad Laumetsa hinnangul juba pagas. "Väga raske on kaotatut tagasi teha. Mul läheb raskeks, sest viimane etapp on ka päris pikk (14 km)," sõnas Laumets.

Kolmanda koha sai heasse vormi tõusnud Taavi Tambur (Sparta) täpselt 58 minutiga. "Esimesed 4 km jooksin koos Raivo Alla ja Rauno Laumetsaga. Taipasin, et võin nendega joosta küll. Edasi tempo aeglustus ja hea tunne säilis. Otsustasin hoida vahet esimestega. Vaatamata viimasele raskele tõusule, suutsin allamäge finišisse täiega joosta," lausus Tambur.

Naistest võitis Suvejooksu ümber Saadjärve targalt kolmandal kohal alustanud Olga Andrejeva (Sparta) üldarvestuses kõrgel 20. kohal rajarekordiga 1:04.38, jättes selja taha 10 000 m Eesti meistrivõistluste hõbemedaliomaniku Jekaterina Patjuki. "Ise ka imestasin, et võitsin, sest läksin jooksma enesetunde järgi. Mul ei olnud plaanis võita. Tahtsin distantsi hea tundega läbida ja mitte ära kustuda," ütles Andrejeva ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Kõigepealt möödus ta teisel kohal jooksnud Kaisa Kukest. Kolmandal kilomeetril hakkas Andrejevale ees silma naiste liider Jekaterina Patjuk. Kuuendal kilomeetril sai Andrejeva ta kätte ja läks mööda. "Ta jäi must maha, lisasin veelgi tempot, kuigi pulss oli juba maksimumis. Seadsin eesmärgiks Katjast võimalikult palju eest ära joosta, et ta lõpuspurdiga minust jagu ei saaks," sõnas Andrejeva. Ta on palju palava ilmaga treeninud, mistõttu tänane ilm probleeme ei valmistanud. Andrejeva harjutas kevadel Küprosel.

Ajaga 1:06.02 teisena lõpetanud Jekaterina Patjuki sõnul oli tal pühapäeval plaanis teha tugev tempotreening keskmise kiirusega 4 minutit kilomeetrile. "Mul ei olnud mõtet Andrejeva järgi kiiresti joosta, kuna valmistun teisteks võistlusteks ja kasvatan mahtu. Pean tasapisi sellise koormusega harjuma," selgitas Patjuk. Pärast 15 kilomeetrit läks tal väga raskeks ja tempo langes. Keskmine tempo tuli tal 3.55 km kohta. "Eesmärk sai täidetud, võita plaanis ei olnud," lisas Patjuk. Järgmisel nädalavahetusel teeb ta kaasa Pühajärvel IronMani võistkonnas, kus jookseb poolmaratoni.

Kolmanda koha sai Kaisa Kukk (Treeningpartner) ajaga 1:07.41. "5-10 kilomeetrit jooksen ilma trennita ära, aga nüüd läks küll raskeks. Püüdsin kuidagi ära joosta," märkis Kukk. Kolm kilomeetrit enne lõppu jooksis ta veel koos Moonika Pilliga ja üritas võtta, mis vähegi annab. SEB Tallinna Maratonil võistlemine on Kukel küsimärgi all. "Kui puus väga ei lase, siis jääb läbimise variant, aga maraton võib olukorra hulluks teha ja kes teab, kas on mõtet starti minna," arutles Kukk, sest pole saanud eriti trenni teha.

Järvejooksude sarja kokkuvõttes juhib kolme osavõistluse (ümber Harku järve jooks, ümber Pühajärve jooks, Suvejooks ümber Saadjärve) meestest Raivo Alla. Järgnevad Rauno Laumets ja Tõnu Lillelaid. Naiste esikolmiku moodustavad Kaisa Kukk, Moonika Pilli ja Katrina Stepanova.